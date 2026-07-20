Покалывание в ноге подростка оказалось симптомом опухоли в мозге

Покалывание в ноге школьника было признаком опухоли в мозге

Покалывание в ноге подростка из Шотландии оказалось симптомом опухоли в мозге, пишет Daily Mail.

В апреле 2025 года Тоби Пирт пожаловался на покалывание в левой ноге. В течение нескольких месяцев симптомы усиливались, и врачи направили подростка на МРТ. Обследование показало опухоль размером 14 миллиметров в правом полушарии мозга.

Операцию по удалению новообразования провели в Королевской детской больнице Глазго с использованием роботизированного 3D-экзоскопа --современной камеры, которая позволяет хирургам получать детализированное трехмерное изображение операционного поля и выполнять вмешательства с большей точностью.

Как рассказал отец мальчика, новость об опухоли стала настоящим потрясением для семьи. Врачи предупредили родителей, что после операции Тоби может потерять зрение или остаться парализованным. Подросток действительно временно потерял чувствительность и возможность двигать левой рукой и ногой. Однако уже через несколько дней появились первые признаки восстановления.

С каждым днем состояние мальчика улучшалось, и уже через неделю его выписали домой. Позже стало известно, что опухоль оказалась доброкачественной. Тоби вернулся в школу и сейчас чувствует себя хорошо.

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