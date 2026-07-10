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Общество

У 29-летней женщины обнаружили рак после необычного сна

В Великобритании женщина успела вовремя распознать рак благодаря сну о родинке
Соцсети

Жительница Великобритании узнала о раке, решив обратиться к врачу после необычного сна, пишет издание Terra.

У 29-летней Челси Рис из Кардиффа на тот момент почти не было симптомов, однако ей приснился тревожный сон, в котором родинка на груди будто бы превратилась в рак.

Тогда женщина заметила, что невус размером около 11 мм выглядит необычно, и пришла на прием. Осмотр у медсестры и консультация дерматолога привели к удалению новообразования, а позже анализ подтвердил злокачественную меланому 1b стадии.

Благодаря раннему обращению болезнь удалось выявить вовремя. После основного вмешательства врачи провели еще одну операцию, чтобы проверить, не распространился ли процесс. Сейчас Челси находится под наблюдением специалистов и проходит регулярные обследования кожи и лимфоузлов.

Ранее мужчина внезапно разлюбил пить пиво и узнал, что это был симптом рака.

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