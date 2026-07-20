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Общество

В Одесской области произошло частичное отключение света

«Страна.ua»: авария на сетях оставила без света часть жителей Одесской области
Thomas Peter/Reuters

Частичное отключение света произошло в Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В части Пересыпского и Приморского районов Одессы и Одесского района исчез свет из-за локальной аварии на сетях», — говорится в публикации.

Сотрудники профильных служб уже начали ремонтно-восстановительные работы, подчеркивается в тексте. В связи с этим в городе Измаил в период с 8:00 до 20:00 (совпадает с мск) будет отсутствовать электроснабжение. Также в течение дня могут наблюдаться кратковременные перерывы в электроснабжении на территории Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

14 июля сразу в пяти регионах Украины произошло отключение света. В министерстве энергетики и угольной промышленности пояснили, что причиной стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения временно остались жители Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей. Также свет пропал на территориях Донецкой народной республики и Запорожской области, подконтрольных Киеву.

Ранее более 23 тыс. жителей Черниговской области остались без света.

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