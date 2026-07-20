В Москве возросла площадь пожара в восьмиэтажке на Страстном бульваре

Площадь пожара в доме на Страстном бульваре в Москве возросла до 400 квадратов

Площадь возгорания на крыше восьмиэтажного жилого здания на Страстном бульваре в центре Москвы выросла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, площадь пожара на данный момент составляет 400 квадратных метров.

20 июля в ЖК «На Страстном бульваре» началось возгорание. Огонь охватил строительные материалы в мансардной части комплекса. По данным Telegram-канала 112, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Известно, что всего в жилом комплексе насчитывается 37 квартир, включая пентхаусы. Стоимость апартаментов стартует от 147 млн рублей.

14 июля в подмосковных Мытищах загорелся жилой дом. Пожар был настолько сильным, что густой черный дым поднимался на высоту нескольких этажей, его было видно даже в отдаленных районах. Как писал 112, несмотря на серьезность происшествия, некоторые из местных жителей начали фотографироваться на фоне полыхающего здания.

Ранее в Тамбовской области мужчина поджег многоквартирный дом из-за ссоры с бывшей женой.