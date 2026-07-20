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Россиянам назвали лучших казаков в отечественных фильмах

Иван Варавва из фильма «Офицеры» стал лучшим казаком в отечественных фильмах
Киностудия им. М. Горького

Офицер Иван Варавва в исполнении Василия Ланового из фильма «Офицеры» 1971 года стал лучшим казаком в отечественных фильмах по версии Telegram-канала «Российское казачество», сообщается в Telegram-канале.

«Стильно заломленная кубанка, вьющаяся из-под нее шевелюра, храбрость на грани безрассудства, уверенная посадка на коне. Варавве достаточно было просто влететь в кадр, чтобы аудитории стало ясно, кто он такой», — говорится в сообщении.

Также все действия Ивана Вараввы на экране назвали поступками казака.

Как отметили в Telegram-канале, зритель вправе ожидать от казака сильных поступков.

Также в рейтинг лучших казаков в отечественных фильмах вошли Григорий Мелехов из фильма «Тихий Дон», Председатель колхоза Гордей Ворон из «Кубанских казаков», полковник Тарас Бульба из фильма «Тарас Бульба» и другие.

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