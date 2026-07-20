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Общество

Женщина пострадала в массовой драке на фестивале пожарных

Die Zeit: в Германии женщина пострадала в массовой драке на фестивале пожарных
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Женщина в Германии пострадала во время массовой драки на празднике пожарной службы, пишет Die Zeit.

В немецком городе Ортенбург женщина получила легкие травмы в результате массовой драки, вспыхнувшей во время фестиваля местной пожарной службы. По данным полиции, в конфликте участвовали как минимум шесть человек. Сообщается, что некоторые из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кроме женщины, травмы получил 27-летний мужчина. Его доставили в больницу, однако после осмотра врачи подтвердили, что полученные повреждения не представляют серьезной опасности. Что именно стало причиной драки, пока неизвестно. Правоохранители продолжают устанавливать личности всех участников и выяснять обстоятельства произошедшего.

Полиция обратилась к очевидцам с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет восстановить полную картину инцидента.

Ранее в Германии жители дома, где случился пожар, устроили для пожарных рождественский ужин.

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