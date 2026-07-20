В Иерусалиме нашли балки времен храма царя Соломона

Археологи нашли в городе Давида в Иерусалиме обгоревшие деревянные балки Первого храма, построенного при правлении третьего израильского царя — Соломона (около 965–928 годов до н.э.). Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на заявление управления по делам древностей Израиля.

Храм Соломона был уничтожен огнем в 586 году до н.э. вавилонским царем Навуходоносором II в ходе завоевательного похода на Иудею. Предполагается, что обнаруженные массивные деревянные балки пострадали именно в том пожаре.

Руководитель раскопок Эфрат Бочер предположил, что эти балки были встроены в крышу внутреннего двора храма и сохранились на протяжении 2600 лет благодаря штукатурке, которая при плавлении со всех сторон покрыла древесину.

Доктор Йоханна Регев из Управления по делам древностей Иерусалима отметила, что найти подобную древесину с большим количеством годичных колец — большая редкость. До сих пор ученым удавалось датировать находки лишь с точностью до нескольких сотен лет.

Ранее археологи обнаружили египетскую гробницу возрастом 3000 лет.