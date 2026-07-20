Россиянам рассказали о лучших 5G-смартфонах для отечественных сетей

Россияне стали в два раза чаще покупать смартфоны с поддержкой 5G

Россияне в первом полугодии 2026 года купили в два раза больше смартфонов с поддержкой 5G, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

По результатам тестирования в собственной лаборатории «МегаФон» составил рейтинг лучших 5G-смартфонов для российских сетей.

Первое место в рейтинге занял Samsung Galaxy S26 Ultra, оборудованный мощным 5G-модемом. Вторым стал Xiaomi 15 Ultra с поддержкой максимального количества диапазонов связи. Третье место в рейтинге «МегаФона» занял Vivo iQOO 13, ориентированный на мобильный гейминг и интенсивные цифровые сценарии, четвертое — Realme GT 7 Pro, а пятое — Xiaomi 15.

По словам руководителя центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александра Джаконии, при переходе на 5G заметный эффект ощущается при высокой нагрузке, а не в повседневных задачах вроде переписки в мессенджерах или просмотра ленты новостей.

«Эффект наиболее заметен при стриминге, работе с облачными сервисами или загрузке объемных обновлений. В этих сценариях стабильная пропускная способность и низкая задержка обеспечивают цифровой комфорт — без пауз, зависаний и ожидания. При этом заявленные гигабитные скорости — это лишь часть картины: важно, чтобы смартфон действительно умел использовать возможности сети, а не просто формально поддерживать стандарт», — сказал он.

В «МегаФоне» отметили, что Xiaomi 15 Ultra или Samsung Galaxy S26 Ultra лучше всего подойдут россиянам, которые работают удаленно или часто путешествуют. Для мобильных игр и городской повседневности оператор советует Vivo iQOO 13 или Realme GT 7 Pro.