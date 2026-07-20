Губернатор Нижегородской области назвал сроки возможного появления АЭС в регионе

Губернатор Никитин: в Нижегородской области к концу 2030-х могут построить АЭС

Атомную электростанцию в Нижегородской области могут ввести в эксплуатацию в период с конца 2030-х по начало 2040-х годов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в канале на платформе «Макс».

По словам главы региона, область последовательно добивается строительства АЭС и уже заручилась поддержкой Минэнерго по включению в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на 2027 год. В своем канале он назвал отказ от достройки Горьковской атомной станции теплоснабжения (ГАСТ) в конце прошлого века большой ошибкой. Стройка в районе деревни Федяково в 80-е годы находилась на финальной стадии, но после аварии на Чернобыльской АЭС была заморожена.

«К сожалению, политическая конъюнктура, эксплуатация страхов людей после аварии на Чернобыльской АЭС тогда возобладали над здравым смыслом и объективными интересами области», — заявил губернатор.

По его словам, атомная отрасль извлекла уроки из чернобыльских событий, и теперь безопасность АЭС находится на принципиально ином уровне.

Ранее Гросси назвал начало строительства АЭС в Узбекистане знаменательным днем.