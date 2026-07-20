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Общество

Ракова рассказала о результатах работы павильона здоровья на фестивале на ВДНХ

Ракова: более 5 тыс. человек прошли экспресс-диагностику здоровья на ВДНХ
Департамент здравоохранения Москвы

Более 5 тыс. человек прошли экспресс-диагностику организма из «Московского чекапа» в павильоне здоровья на фестивале на ВДНХ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Недавно в рамках философии здорового долголетия мы запустили новую программу заботы о здоровье — «Московский чекап». Чтобы показать ее возможности и вовлечь жителей и гостей столицы в заботу о себе, на прошедшем 18 и 19 июля музыкальном фестивале на ВДНХ мы открыли павильон здоровья. Она включала в себя биоимпедансный анализ состава тела, оценку образа жизни, уровня активности и питания. Участники получили персональные рекомендации по улучшению показателей своего здоровья», — сказала она.

Ракова добавила, что такой формат проверки организма оказался востребованным у посетителей.

«Поэтому мы приняли решение сделать его доступным для всех горожан — скоро на бульварах столицы появятся аналогичные павильоны здоровья. Наша цель — показать, что превентивный контроль здоровья и управление собственным возрастом — это просто, быстро и максимально технологично», — рассказала она.

Во время экспресс-диагностики желающих сопровождали сотрудники МФЦ. Также гостям павильона вручили сувениры, среди которых стикерпак, сумка для телефона, бутылка для воды, магнитный трекер привычек и коврик для йоги, который расписывали художники Рома Пикс и Евгений Чес.

Ранее Анастасия Ракова рассказывала, что более 700 тыс. жителей столицы изучили новый функционал в приложении «ЕМИАС.ИНФО» за две недели с момента запуска «Московского чекапа». Также 250 тыс. москвичей прошли базовое онлайн-анкетирование, а 70 тыс. из них вошли в систему профилактики впервые.

«Московский чекап» доступен для всех горожан в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в смартфоне. В соответствующем разделе пользователь может заполнить специализированные онлайн-анкеты, выполнить функциональные тесты по видеоинструкциям и внести вручную сведения о составе тела.

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