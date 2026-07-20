Голубь проник в ванную комнату и свил гнездо в косметичке

Британка рассказала, что голубь свил гнездо в ее косметичке

Жительница Великобритании вернулась домой после поездки к матери и обнаружила, что голубь свил гнездо в ее косметичке, лежавшей в ванной комнате, пишет Whats The Jam.

Мимми Стрейнджер рассказала, что вернулась домой и заметила на полу ветки и листья, а затем увидела голубя, устроившего гнездо прямо в ее косметичке, стоявшей на полке в ванной.

Оказалось, что птица не только успела обустроиться, но и уже отложила два яйца. Как позже призналась хозяйка дома, перед отъездом она случайно оставила окно в ванной открытым.

«Я вернулась домой и увидела голубя в гнезде внутри моей косметички. Такое со мной происходит впервые», — рассказала британка.

По словам Мимми, между ней и птицей уже установилось своеобразное «соглашение»: голубка спокойно сидит на яйцах, пока хозяйка пользуется ванной.

Женщина намерена дождаться появления птенцов и лишь после этого решать, что делать с гнездом.

Ранее супруги из Британии получили разрешение на поедание голубей.