Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиян в Иордании попросили соблюдать меры предосторожности

МИД призвал граждан России в Иордании соблюдать меры предосторожности
Lubo Ivanko/Shutterstock/FOTODOM

Министерство иностранных дел России призвало пребывающих в Иордании российских граждан соблюдать меры предосторожности из-за напряженности на Ближнем Востоке на фоне американо-израильской операции против Ирана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в Telegram-канале.

Также россиян попросили воздерживаться от поездок на дальние расстояния, внимательно следить за официальными заявлениями военного командования, Управления общей безопасности и МИД и следовать рекомендациям, которые дают эти ведомства.

При включении сирен воздушной тревоги необходимо оставаться в местах проживания, а также иметь при себе мобильный телефон с полной зарядкой, добавили в МИД РФ.

До этого сообщалось, что Корпус стражей исламской революции атаковал американские самолеты, находившиеся в аэропорту города Акаба в Иордании.

Также газета The Washington Post писала, что США находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном после гибели американских военных в Иордании и Ираке.

Ранее США завершили серию ударов по Ирану.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!