Россиян в Иордании попросили соблюдать меры предосторожности

Министерство иностранных дел России призвало пребывающих в Иордании российских граждан соблюдать меры предосторожности из-за напряженности на Ближнем Востоке на фоне американо-израильской операции против Ирана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в Telegram-канале.

Также россиян попросили воздерживаться от поездок на дальние расстояния, внимательно следить за официальными заявлениями военного командования, Управления общей безопасности и МИД и следовать рекомендациям, которые дают эти ведомства.

При включении сирен воздушной тревоги необходимо оставаться в местах проживания, а также иметь при себе мобильный телефон с полной зарядкой, добавили в МИД РФ.

До этого сообщалось, что Корпус стражей исламской революции атаковал американские самолеты, находившиеся в аэропорту города Акаба в Иордании.

Также газета The Washington Post писала, что США находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном после гибели американских военных в Иордании и Ираке.

Ранее США завершили серию ударов по Ирану.