Эксперт предупредил об опасности «крайностей» для батареи смартфона

Для более длительной работы смартфона без замены аккумулятора важно правильно его заряжать. Литий-ионные и литий-полимерные батареи современных устройств не терпят крайностей – разрядки «в ноль» или зарядки до 100%, рассказал RT председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

«Глубокий разряд «в ноль» для них — это стресс, который запускает необратимые химические реакции деградации. Поэтому дожидаться полного отключения аппарата категорически неправильно», — подчеркнул эксперт, призвав ставить гаджет на зарядку при 15–20% зарядки.

Идеальным Бедеров назвал уровень зарядки от 20 до 80%, отметив, что это поддержание такого режима позволяет отложить замену аккумулятора на годы.

Что касается тревожных признаков, то обычно нагрев устройства в процессе зарядки считается нормальным, но если речь не идет об экстремальной температуре. Так, если телефон становится обжигающе горячим, а не теплым, то это уже должно насторожить, предупредил специалист. Если это сопровождается вздутием корпуса, то это требует принятия мер. Перегрев в сочетании с полным зарядом – это самый опасный враг батареи устройства, заключил Бедеров.

До этого эксперты рассказали «Газете.Ru», что публичные зарядные станции в аэропортах, торговых центрах и кафе могут быть опасными. Риски возникают при подключении телефона напрямую к USB-порту неизвестного устройства. USB изначально создавался не только для передачи питания, но и для обмена данными. При подключении смартфон определяет тип внешнего оборудования и может установить цифровое соединение, предупреждают специалисты. По их словам, безопаснее использовать собственную зарядку через стандартную розетку.

Ученые ранее объяснили ускоренный износ батареи смартфона и ноутбука быстрой зарядкой.