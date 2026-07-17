Школьная учительница совратила и изнасиловала трех подростков

В США 23-летняя педагог школы призналась в совращении несовершеннолетних мальчиков. Об этом сообщает WQOW.

23-летняя Надя Хорн была арестована в середине марта, в полицию о подозрительном общении педагога с учениками, сообщили ее коллеги. Задержанная признала, что вступала в интимную связь с двумя 16-летними подростками.

В середине июля следователи, изучив содержимое телефона обвиняемой, обнаружили доказательства, указывающие на существование еще одного потерпевшего. Детали этого эпизода пока не разглашаются. Известно лишь, что женщина начала проявлять интерес ученику сразу после его поступления в школу. Очередное заседание по делу состоится в конце июля.

До этого в США учительница надругалась над шестью школьниками. С некоторыми она созванивалась по видеосвязи и мастурбировала на камеру. Другого юношу она заставляла посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого» и позже обсуждать его. Известно, что всем пострадавшим не было 16 лет.

Ранее учительница рисования развращала трех подростков и угощала их наркотиками.