Названы лучшие российские регионы для подработки пенсионеров

РИА Новости: на Алтае и в Магадане пенсионерам платят больше за подработку

Самые высокие доходы от подработки российские пенсионеры могут получать в Республике Алтай и Магаданской области. В этих регионах наиболее выгодной считается работа курьером. К таким выводам пришли эксперты сервиса «Авито Подработки», исследование которых оказалось в распоряжении РИА Новости.

По данным аналитиков, Республика Алтай заняла первое место по уровню предлагаемых выплат. В среднем пенсионерам здесь готовы платить 63 827 рублей в месяц. На втором месте находится Магаданская область со средним доходом 62 186 рублей. В обоих регионах одной из самых прибыльных вакансий для людей старшего возраста остается подработка курьером.

Третью строчку рейтинга заняла Якутия, где средний размер вознаграждения составляет 58 810 рублей в месяц. В пятерку также вошли Тюменская область с показателем 58 669 рублей и Московская область, где пенсионерам предлагают в среднем 58 258 рублей в месяц.

Эксперты также отметили, что рынок труда на Дальнем Востоке быстро меняется. За последний год предложения по зарплате выросли на 25%, а количество вакансий с частичной занятостью увеличилось почти в два раза.

По мнению специалистов «Авито Подработки», такие изменения связаны с активным внедрением технологий искусственного интеллекта и рекордным спросом на временных сотрудников, особенно в сферах туризма и услуг.

Ранее сообщалось о самых прибыльных подработках для зумеров в России.