Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Бизнес

Названы самые прибыльные подработки для зумеров в России

Монтажники и мастера маникюра возглавили рейтинг денежных подработок для зумеров
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Самой прибыльной подработкой для молодых россиян оказалась работа монтажником. В среднем представители поколения Z могут зарабатывать на этой позиции более 82 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито Подработка», с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным аналитиков, в январе—июне текущего года средний ежемесячный доход зумеров, работающих монтажниками, составил 82 730 рублей. Второе место по уровню заработка заняла подработка мастером ногтевого сервиса — в среднем 69 267 рублей в месяц.

На третьей строчке оказался повар, которому удается заработать в среднем 53 428 рублей в месяц. Также в число наиболее доходных вариантов вошли подработка курьером со средним заработком 43 397 рублей и работа продавцом-консультантом, которая приносит около 42 575 рублей в месяц.

Как отметил старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королев, по данным компании, 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет уже планируют подрабатывать летом, а еще 24% рассматривают такую возможность. По его словам, молодые люди все чаще выбирают форматы занятости, которые позволяют совмещать гибкий график с развитием профессиональных навыков и собственных интересов.

Ранее сообщалось, что 70% россиян довольны своей работой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 15 июля. Новая льгота по ипотеке, сокращение очередей на заправках и расширенный редактор статей в Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!