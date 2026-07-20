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Россияне все чаще сталкиваются с «кондиционерной аллергией»

Врач Чернышова: грязные кондиционеры могут стать причиной специфической аллергии
Shutterstock/M-Production

Летом россияне стали чаще обращаться к врачам с так называемой «кондиционерной аллергией». Такая реакция может привести к развитию ринита, бронхиальной астмы и конъюнктивита. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова рассказала, что число пациентов с аллергическими реакциями неясного происхождения действительно выросло. По ее словам, примерно в половине таких случаев причиной оказывается именно «кондиционерная аллергия».

Как выяснила Baza, сам кондиционер не вызывает аллергию. Опасность представляют загрязнения, которые накапливаются внутри устройства. Они создают благоприятные условия для размножения бактерий, плесени и грибков. Если кондиционер работает постоянно и его редко очищают, в пыли с высокой вероятностью появляются пылевые клещи, способные спровоцировать круглогодичную бытовую аллергию.

По словам врача, особенно часто с этой проблемой сталкиваются офисные сотрудники. Они жалуются на внезапную заложенность и отек носа, чихание и кашель. При этом многие принимают такие симптомы за вирусную инфекцию или реакцию на сезонное цветение.

Чернышова отметила, что аллергия обычно проявляется не сразу, а ближе к концу рабочего дня. Среди наиболее распространенных симптомов она назвала зуд, покраснение и слезотечение глаз, а также отек слизистой носа.

Чтобы снизить риск аллергической реакции, специалисты рекомендуют очищать фильтры кондиционера каждые две–четыре недели, поддерживать влажность воздуха на уровне 40–60%, регулярно проветривать помещения и не устанавливать слишком низкую температуру, поскольку холодный воздух дополнительно раздражает слизистые.

Ранее врач назвала россиянам главные симптомы аллергии на кофе.

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