В Подмосковье назвали победителей конкурса экологических привычек

Четыре семьи победили в конкурсе «Наша семейная экопривычка» в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Сразу четыре семьи стали победителями первого регионального конкурса «Наша семейная экопривычка» в Московской области, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Всего в конкурсе приняли участи более 200 человек, а самыми активными стали жители нескольких городских округов, среди которых Химки, Красногорск, Истра и Мытищи.

Победителями конкурса стали семьи Синазацких (Истра), Дойниковых (Уфа), Коваленко (Мытищи) и Усачевых (Подмосковье).

Также семье Авхадеевых из Красноярска и Скаринович из Химок вручили специальные призы.

Организатором конкурса стала компания «ЭкоЛайф». В компании отметили, что в будущем конкурс станет традиционным.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе становится все больше неравнодушных к экоповестке людей.