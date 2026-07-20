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Общество

В Московском зоопарке поселили нового постояльца из Краснодарского края

В Московском зоопарке поселилась 11-летняя моржиха Тамара

В Московский зоопарк прибыла новая обитательница — 11-летняя моржиха Тамара, она она переехала из дельфинария Краснодарского края. Об этом сообщает мэрия Москвы.

Первые четыре недели моржиха находилась на карантине под наблюдением специалистов, адаптируясь к новым условиям. В начале июля ее перевели в уличный бассейн, где она познакомилась с другими обитателями павильона — моржихами Раей и Роузи, самцом ларги Бусей и морскими зайцами Чарли и Максом.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, Тамара постепенно осваивается на новом месте. После знакомства через заграждение 8 июля ее выпустили в общий бассейн. В первый день моржиха активно общалась с соседями, обнимала других моржей и даже пыталась угощаться их рыбой.

Сейчас Тамара весит около 550 килограммов. Ее рацион постепенно расширяют: помимо сельди, мойвы и кальмаров, в меню уже добавили кету, а в дальнейшем планируется включить креветки и мидии. Специалисты отмечают, что со временем окрас моржихи станет темнее, а шерсть — гуще благодаря содержанию на свежем воздухе.

Ранее в В Московском зоопарке родился японский журавль.

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