Мобильный медкомплекс «Нижфарм» обследовал более 950 жителей в двух областях

Мобильный медицинский комплекс «Нижфарм» завершил свою работу в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе группы компании.

Отмечается, что за время визита диагностику прошли более 450 жителей. При этом всего по итогам работы комплекса в Нижегородской и Рязанской областях качественное медобслуживание получили более 950 жителей из 10 удаленных населенных пунктов.

Проект реализуется ГК «Нижфарм» совместно с Российским геронтологическим научно-клиническим центом РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.

В состав выездной медицинской бригады вошли кардиолог, невролог, эндокринолог и гериатр. В компании уточнили, что четыре кабинета комплекса оснастили современным оборудованием для проведения ЭКГ, УЗИ, измерения артериального давления, определения уровня конечных продуктов гликирования, динамометрии и других диагностических процедур. Посетителям комплекса стали доступны REMS-денситометрия для оценки минеральной плотности костной ткани и риска развития остеопороза, а также объемная сфигмография Bplab Angio для исследования жесткости сосудов и «сосудистого возраста» пациента.

Директор центра Пирогова Ольга Ткачева назвала раннее выявление гериатрических синдромов ключевым фактором для профилактики прогрессирования возрастных нарушений.

Востребованность инициатив подтвердило исследование «Барометр отношения россиян к своему здоровью 2026», проведенное ГК «Нижфарм» совместно с аналитическим центром НАФИ.

«Данные нашего исследования показывают высокий запрос на такие решения: 75% опрошенных россиян уверены, что выездная диагностика помогает выявлять заболевания на ранних стадиях. Поэтому для нас важно развивать проекты, направленные на профилактику, раннюю диагностику и формирование культуры заботы о здоровье», — сказал генеральный директор «НИЖФАРМ» Дмитрий Исаченко.

Согласно данным исследования, 56% россиян оценили доступность профилактической помощи в отдаленных населенных пунктах как низкую или среднюю. При этом 81% респондентов убеждены, что бизнес должен активно участвовать в социальных проектах по укреплению здоровья жителей удаленных территорий РФ.

В Рязанской области мобильный медицинский комплекс закончил посещение населенных пунктов: Гусь Железный, Елатьма, Милославского, Лощинино, Горлово, Шелемишево, Сасово.

С 27 июля по 5 августа возможность пройти обследование получат жители Ярославской области.