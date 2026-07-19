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Общество

Во время венчания молния ударила в купол православной церкви на юге Финляндии

Yle: в финском Тампере купол православного храма вспыхнул из-за попадания молнии

В городе Тампер на юге Финляндии молния попала в купол православной церкви Святого Александра Невского и Святого Николая, сообщает Yle.

В материале уточняется, что в это время в храме проходили церемонии венчания и крещения. После попадания молнии на пол упал кусок облицовки, здание было частично обесточено, а на самой высокой башне церкви начался пожар.

Возгорание возникло днем в субботу, 18 июля, но потушить его получилось только к утру следующего дня. Прохожие видели, как от 17-метровой башни поднимается дым. Экстренным службам пришлось снять с купола крест, чтобы добраться до кровли, говорится в статье.

В апреле в Варшаве во время богослужения в Страстную пятницу загорелся папский крест. Пожар заметил один из верующих. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание, поэтому металлическая конструкция креста не пострадала. Его получится восстановить.

Пожар мог произойти из-за свечей, которые в большом количестве установили перед крестом в связи с 21-й годовщиной кончины родившегося в Польше папы Иоанна Павла II.

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.

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