«Я потерял дар речи»: в Госдуме назвали скотским конкурс по питью из унитаза

Российская фирма сантехники в Ставрополе провела конкурс под названием «Игры престолов» — участники должны были на скорость выпить безалкогольное шампанское из унитаза за приз в 100 тысяч рублей. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что участников подобных «скотских конкурсов» должна карать полиция нравов.

«Увидев эти кадры, я потерял дар речи. Это какая-то ставропольская версия «Игры в кальмара»? Неужели люди готовы превратиться в животных ради возможности поиметь шальные деньги? Я убежден, что мы рано или поздно придем к обсуждению создания некого органа, полиции нравов, который будет карать как участников подобных скотских конкурсов, так и организаторов. Жрать из унитаза — это манифест отказа от человеческого достоинства!» — сказал Милонов.

Он выразил убеждение, что человеку, в которого заложены основы нравственности, «в котором горит огонь самоуважения», никогда не придет в голову мысль о таких конкурсах.

В самой компании, организовавшей конкурс, заявили, что «все было гигиенично, корректно» и «оформлено в соответствии с законодательством». В унитазах разместили чистые пакеты с трубочками, внутрь налили безалкогольное шампанское.

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