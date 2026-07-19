«Было гигиенично»: в Ставрополе устроили соревнования по распитию шампанского из унитазов

В Ставрополе устроили конкурс с распитием шампанского из унитазов ради ₽100 тыс.

В Ставрополе компания-продавец сантехники устроила соревнования под названием «Игры престолов», участники должны были пить из унитазов безалкогольный игристый напиток и сидеть на них. Об этом сообщает издание «Подъем».

Необычные соревнования организовал российский бренд сантехники в одном из своих магазинов. Участники боролись за приз в 100 тыс. рублей.

Для победы они должны были пить из унитазов на скорость и просидеть на них дольше соперников.

Видео с участниками своеобразных «Игр престолов», стоящими на коленях и пьющими из унитаза ради денег, возмутило пользователей соцсетей. Соревнования назвали «оскотиниванием» людей.

Между тем в компании ответили на критику. По словам директора фирмы, «все было гигиенично, корректно» и «оформлено в соответствии с законодательством». В унитазах разместили чистые пакеты с трубочками, а туда налили безалкогольное шампанское. Участникам идея понравилась, заверила руководитель. По ее словам, организаторы хотели создать интересное событие, которое вызовет отклик, даже если он будет спорным.

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