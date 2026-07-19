Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Минсельхоз отметил масштаб выставки «Всероссийский день поля – 2026»

Минсельхоз России: к «Всероссийскому дню поля» присоединились более 200 компаний
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Выставка достижений агропромышленного комплекса под открытым небом «Всероссийский день поля» в 2026 году стала одной из самых масштабных за всю историю проведения мероприятия. Об этом сообщили в Минсельхозе России.

Уточняется, что выставка прошла в Алтайском крае. Ключевой темой мероприятия, cотстоявшегося под эгидой Года народного единства, стал большой агротехнологический проект.

Согласно данным министерства, в выставке приняли участие более 83 тыс. гостей, свыше 200 компаний-экспонентов и 300 единиц техники.

На площадке были представлены более 250 сортов и гибридов сельхозкультур.

Также в рамках мероприятия прошли 30 деловых сессий.

В Минсельхозе добавили, что на выставке были озвучены новые идеи, заключен ряд партнерств и положено начало для совместных проектов.

«Именно такое объединение науки, образования, бизнеса и аграриев позволяет быстрее внедрять современные решения и формировать будущее российского сельского хозяйства», — подчеркнули в министерстве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!