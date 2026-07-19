Минсельхоз отметил масштаб выставки «Всероссийский день поля – 2026»

Выставка достижений агропромышленного комплекса под открытым небом «Всероссийский день поля» в 2026 году стала одной из самых масштабных за всю историю проведения мероприятия. Об этом сообщили в Минсельхозе России.
Уточняется, что выставка прошла в Алтайском крае. Ключевой темой мероприятия, cотстоявшегося под эгидой Года народного единства, стал большой агротехнологический проект.
Согласно данным министерства, в выставке приняли участие более 83 тыс. гостей, свыше 200 компаний-экспонентов и 300 единиц техники.
На площадке были представлены более 250 сортов и гибридов сельхозкультур.
Также в рамках мероприятия прошли 30 деловых сессий.
В Минсельхозе добавили, что на выставке были озвучены новые идеи, заключен ряд партнерств и положено начало для совместных проектов.
«Именно такое объединение науки, образования, бизнеса и аграриев позволяет быстрее внедрять современные решения и формировать будущее российского сельского хозяйства», — подчеркнули в министерстве.