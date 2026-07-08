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Культура

Фанаты BTS в Чили устроили протест после отмены концерта

Фанаты BTS устроили протест в Чили
Организация Объединенных Наций/YouTube

Фанаты южнокорейской поп-группы BTS организовали акцию протеста после отмены запланированного концерта в Чили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Чосон ильбо».

Три выступления BTS были запланированы в октябре в Национальном стадионе в Сантьяго. 3 июля местные власти не одобрили заявку местного организатора на проведение мероприятий. Они выразили опасение, что сцена может повредить покрытие стадиона перед спортивными событиями. BTS планировали установить круговую сцену весом до 600 тонн. Их также не устроило, что продажи билетов начались задолго до рассмотрения заявки.

Министр спорта заявлял, что отказ не означал бесповоротную отмену концертов. По его словам, в стране нет таких же больших площадок, как Национальный стадион, чтобы вместить достаточное количество зрителей.

5 июля поклонники коллектива вышли на улицы столицы Чили и прошли маршем до резиденции президента под лозунгом «Музыка и искусство не вредят стадиону». Позже власти сообщили, что получили новое предложение от местного организатора, которое соответствует нормам.

Ранее сообщалось, что фанатку звезды BTS могут депортировать за 133 звонка в его дверь.

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