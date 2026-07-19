В Томске пожилой сталкер с уголовным прошлым преследует девушку

Мастер эпиляции из Томска пожаловалась на преследующего ее пожилого сталкера. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, девушка по имени Анастасия работает в бизнес-центре, где на нее обратил внимание 65-летний охранник. Сначала он якобы в шутку предложил ей «руку и сердце», дарил сладости.

Спустя два месяца ситуация усугубилась. Так, он стал намекать на секс и заявлял, что соития у него не было уже 23 года. Он также делился с ней фантазиями о том, как они будут совместно проводить время. В рабочее время охранник может подолгу стоять около кабинета мастера и наблюдать за ней.

Помимо этого, мужчина пытался связаться с девушкой через ее клиенток. Известно также, что он отбывал длительный срок в местах лишения свободы, статья не уточняется.

Сейчас Анастасия вынуждена придумывать разные способы, чтобы попасть на работу и не встретиться с пожилым преследователем.

Ранее сообщалось, что мужчина надругался над девушкой на территории детского сада и ограбил ее.