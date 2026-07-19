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Общество

Двойник Гитлера, называющий диктатора «чудом света», предстанет перед судом

Bild: в Германии будут судить неонациста, копирующего внешний вид Гитлера
Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В Германии перед судом предстанет 58-летний неонацист Стефан Вийкамп, который копирует внешний вид фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По информации издания, прокуратура предъявила мужчине обвинение в разжигании ненависти из-за интервью у главного вокзала Мюнстера, в котором он открыто восхвалял Гитлера. Среди прочего Вийкамп сказал, что «его любовь к Германии называется Адольф Гитлер», а также назвал нацистского диктатора «чудом света» и «гением».

Вийкамп давно известен в праворадикальной среде. Он участвовал в неонацистских акциях в Германии и был связан с ныне распущенной партией Die Rechte («Правые»). Судебное заседание назначено на 24 июля.

До этого сын полковника Вермахта Висселя Фрейтага фон Лорингофена, который совершил неудачное покушение на Гитлера, отсудил €175 тысяч у федеральной земли Бавария из-за частичной потери ноги в результате несчастного случая в Мюнхенском Английском саду. В апреле 2024 года 90-летний барон попытался обогнать дорожный каток при проведении ремонтных работ, но тяжелая машина внезапно откатилась назад и наехала мужчине на ногу. Травмы оказались настолько серьезными, что из-за угрозы заражения крови ему пришлось ампутировать правую голень. В суде 92-летний мужчина пожаловался, что его жизнь полностью разрушена, поскольку его квартира находится на втором этаже в доме без лифта и специальных подъемников для инвалидов.

Ранее в ФРГ началось расследование после слов известного актера о Меркель и Мерце.

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