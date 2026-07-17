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Общество

Сын участника покушения на Гитлера подал в суд к властям из-за потери ноги

Bild: сын участника покушения на Гитлера получил €175 тысяч за ампутацию ноги
Shutterstock/FOTODOM

Сын причастного к покушению на Гитлера полковника Вермахта барон Вессель Фрейтаг фон Лорингофен подал иск к федеральной земле Бавария из-за частичной потери ноги в результате несчастного случая в Мюнхенском Английском саду. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Барон является сыном Висселя Фрейтага фон Лорингофена, который во времена Третьего рейха добыл взрывчатку и запал для неудавшегося покушения на фюрера в его ставке «Вольфшанце» 20 июля 1944 года.

В апреле 2024 года 90-летний барон попытался обогнать дорожный каток при проведении ремонтных работ на дорожке Эрнст-Пенцольдт-Вег. Тяжелая машина внезапно откатилась назад и наехала мужчине на ногу. Травмы оказались настолько серьезными, что из-за угрозы заражения крови ему пришлось ампутировать правую голень.

Теперь барону 92 года, и он передвигается на инвалидной коляске. В суде мужчина заявил, что его жизнь полностью разрушена, поскольку он его квартира в районе Швабинг, где он прожил уже более 60 лет, находится на втором этаже в доме без лифта и специальных подъемников для инвалидов.

Первоначально барон требовал €500 тысяч компенсации, включая €200 тысяч в качестве возмещения морального вреда. В итоге стороны пришли к мировому соглашению, и сумма урегулирования составила €175 тысяч.

Ранее «отпуск мечты» закончился для мужчины комой.

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