Нижегородка перешла по QR-кодам от возлюбленного и лишилась 2,5 млн рублей

Жительница Нижнего Новгорода перевела неизвестным более двух миллионов рублей, поверив возлюбленному. Об этом сообщает управление МВД по региону.

33-летняя женщина познакомилась с мужчиной на одном из сайтов, позже их общение продолжилось в мессенджере. Молодой человек предложил способ дополнительного заработка, и пострадавшая согласилась.

В результате она скачала неизвестное приложение и посредством QR-кодов, которые ей отправлял новый знакомый, стала переводить средства, надеясь, что сможет удвоить сумму. Всего таким образом она отдала 2,5 миллиона рублей.

«Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда не получила обещанной удвоенной суммы, после чего обратилась в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас молодого человека ищут.

В полиции призвали не верить обещаниям «быстрого заработка» на криптоваюте, которые предлагают на сайтах знакомств.

Ранее сообщалось, что женщина из Вологды испугалась слежки и лишилась почти 14 млн рублей.