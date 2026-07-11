В Госдуме ответили, могут ли школы не принимать учеников в 10-е классы

Родители выпускников 9-х классов массово пожаловались, что их детей не приняли в старшую школу. Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что отказ законный, если ученик не набрал определенных баллов по ОГЭ.

«После введения с 1 сентября 2023 года новых федеральных образовательных стандартов школы вправе проводить конкурсный отбор в профильные 10-е классы (ч. 5 ст. 67 Закона № 273-ФЗ). Если ученик не проходит по баллам, школа может отказать в приеме на обучение по профильной программе. Более того, с 2026 года планка стала выше. В феврале этого года Рособрнадзор рекомендовал минимальные баллы ОГЭ для отбора в профильные классы (письмо от 25.02.2026 № 02-20). По русскому языку это 28 первичных баллов вместо прежних 26, по математике от 18 до 19 баллов в зависимости от профиля, с отдельными требованиями к заданиям по геометрии. Если в школе все 10-е классы являются профильными, а выпускник 9-го класса не набрал проходной балл, отказ считается законным. Формально школа не нарушает закон, если ученик не прошел конкурс. Такая ситуация довольно распространена. Жалобы от родителей действительно поступают в адрес депутатов Госдумы, в том числе и мой. Некоторые школы отказывают в приеме учеников, чтобы сохранить высокий средний балл и улучшить свои позиции в рейтингах», — сказала она.

При этом региональные управления образованием обязаны обеспечить места в 10-х классах для всех желающих, отметила депутат. Скрозникова назвала «законные основания», по которым могут отказать в приеме в старшую школу.

«Хотя школа имеет право проводить отбор в профильный класс, органы управления образованием обязаны обеспечить возможность обучения в 10-м классе для всех желающих. Это предусмотрено частью 3 статьи 67 Закона об образовании. Законных оснований для отказа в приеме немного: отсутствие свободных мест, непрохождение индивидуального отбора в профильный класс, а также нарушение сроков подачи документов или неполный их пакет (ч. 3-5 ст. 67 № 273-ФЗ). Важно понимать, что без сдачи ОГЭ на минимальный порог аттестат за 9 класс вообще не выдается, поэтому вопрос о зачислении в 10-й класс в этом случае даже не возникает. Перед возможным отчислением учащемуся предоставляется возможность пересдачи. По другим основаниям отказывать в приеме на следующую ступень обучения школа не имеет права. Отказ должен быть оформлен письменно, а критерии отбора заранее опубликованы на сайте школы. Устный отказ, скрытые критерии или решение без прозрачного рейтинга можно и нужно обжаловать», — подчеркнула депутат.

Парламентарий ответила, куда обратиться родителям, если их детей не приняли в 10-й класс.

«Родители могут обратиться в департамент образования с требованием открыть общеобразовательный 10-й класс, в который обязаны принимать всех учеников без отбора. Если школа не может этого сделать, департамент обязан предоставить ребенку место в 10-м классе другой школы с непрофильной программой. Ученики не могут быть отчислены без гарантии продолжения обучения. Добавлю, что с 2026 года у ребят, не сдавших ОГЭ, появился новый вариант продолжения обучения. Вступил в силу закон, позволяющий поступать в колледжи на бюджет по упрощенной схеме, получая профессию и аттестат параллельно. А в 12 регионах идет эксперимент, в рамках которого девятиклассники, выбравшие колледж, сдают только два обязательных предмета, русский язык и математику», — заключила она.

До этого издание «Осторожно, новости» сообщило, что в нескольких российских регионах выпускников средней школы не приняли в старшую. С подобным столкнулись жители Кемерова, Екатеринбурга, Новосибирска и Ижевска — отказали, по информации издания, даже детям с максимальным баллом по госэкзамену.

Ранее депутат объяснил, почему учеба в 10-м классе предпочтительнее колледжа.