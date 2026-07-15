В Новосибирском зоопарке родились щенки большеухой лисицы

В Новосибирском зоопарке им. Шило на свет появились сразу четыре щенка большеухой лисицы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Щенки появились на свет 4 июня. Потомство стало первым для данного вида в зоопарке.

«Малыши активно осваивают вольер: много времени проводят на улице, с увлечением играют друг с другом и родителями. За порядком в семье следят оба родителя», — говорится в сообщении.

Как рассказала зоолог Анна Бушнева, у большеухих лисиц очень развито родительское поведение. Оба партнера действую слаженно — прячут потомство, а затем сами занимают оборонительную позицию.

Накануне в сети появилось видео сразу пять лилигрят — детенышей лигрицы и белого льва — появившихся на свет в зоопарке в Карачаево-Черкессии.

Матерью малышей стала лигрица Плюша, отцом — белый лев Симба. Лилигрята появились на свет 10 июня. Родители котят — лигры и белые тигры — относятся к исчезающим видам, первых насчитывается несколько десятков особей, вторых — около трех сотен. Пять детенышей у лигрицы в одном помете не фиксировалось никогда. В естественной природе ареалы обитания тигров и львов практически не пересекаются, поэтому появление котят специалисты называют настоящим чудом.

Ранее в крымском сафари-парке «Тайган» амурская тигрица родила тройню.