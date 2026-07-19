Фермер не мог оплатить долг за аренду трактора и продал владельцу машины свою жену

Нескольких жителей Индии задержали за изнасилование женщины должника. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Махараштра. Местный фермер арендовал трактор у знакомого, но в течение нескольких месяцев не платил за оборудование. Всего мужчина задолжал 100 тысяч рупий (чуть более 80 тысяч рублей).

В какой-то момент владелец трактора потребовал немедленно выплатить долг, но мужчина не смог найти нужную сумму. После этого знакомый приехал к нему на ферму, когда фермера не было дома.

Гость дал жене мужчины перекусить, после чего самочувствие той ухудшилось. Что именно было в еде, не уточняется. Владелец трактора позвал еще троих знакомых, вместе с которыми изнасиловал женщину.

Пострадавшая обратилась в полицию только спустя некоторое время, так как гости угрожали ей «серьезными последствиями», и она боялась за свою жизнь. Всех четверых задержали. На данный момент идет следствие.

Ранее сообщалось, что педофил похитил из дома спящую девочку и изнасиловал в лесу.