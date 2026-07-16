Педофил похитил из дома спящую девочку и изнасиловал в лесу

В Индии мужчина похитил ребенка и изнасиловал в лесу

В индийском штате Махараштра полиция задержала 25-летнего мужчину по подозрению в похищении и нападении на пятилетнюю девочку. Об этом сообщает The Times of India.

Преступление произошло в округе Райгад. Родители обратились в полицию утром 14 июля. По их словам, семья легла спать, но около трех часов ночи мать обнаружила, что девочка исчезла из дома. Жители деревни организовали поиски, но они не принесли результатов.

Позже ребенка нашли в кустах в лесу. Экспертиза установила, что девочка получила травму головы и подверглась сексуальному насилию, спасти ее не удалось. Следствие полагает, что подозреваемый похитил ребенка, пока родители спали, и унес его в лес.

Личность нападавшего установили по камерам видеонаблюдения на железнодорожной станции. На допросе он признался, что планировал сдаться, но побоялся расправы со стороны местных жителей.

До этого подросток изнасиловал трехлетнюю девочку и пытался «замять» дело взяткой.

Ранее в Индии ребенка изнасиловали и, пообещав работу, продали.