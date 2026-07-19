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Косметолог предупредила об опасных бьюти-трендах из соцсетей, которые не стоит повторять

Косметолог Зданевич: авторские «коктейли красоты» могут быть опасны для здоровья
Svitlana Hulko/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые бьюти-тренды из соцсетей не только бесполезны, но и опасны, рассказала «Газете.Ru» Анастасия Зданевич, врач-косметолог, дерматовенеролог «Олимп Клиник».

Barbie tox — введение ботулотоксина в трапециевидную мышцу. Миф заключается в том, что процедура меняет осанку, делает шею длиннее и тоньше. Реальность: это имеет четкие показания и противопоказания, диагностика и лечение спазмов — прерогатива невролога, а не косметолога.

«Неправильные техники и дозы ведут к слабости в плечах, нарушению движений, невозможности удерживать голову. «Разбалансировка» мышц шеи вызывает головные боли и новые зажимы. Длина шеи не изменится, а при избытке подкожного жира может увеличиться «вдовий горбик», — объяснила она.

Точка лабутена — расслабление мышц стопы для уменьшения боли при ходьбе на каблуках. Но боль возникает из-за сдавливания нервов и костей, а не только мышечного спазма. Расслабление мышц не уменьшает давление и может нарушить амортизацию. В классической практике препараты в стопах используют для коррекции гипергидроза. При отсутствии спазма дополнительное расслабление мышц ведет к слабости подошвенного сгибания — тяжело подниматься по лестнице.

Авторские коктейли — смешивание препаратов без доказательной базы.

«Термин «коктейли» больше подходит бармену, а не врачу. Медицина и косметология — не бар на пляже», — предупреждает Зданевич. Осложнения: гранулемы, хронические воспаления, рубцовые деформации. Пациенты часто не могут назвать введенные препараты, так как авторы не разглашают состав.

Коррекция носа препаратами — филлеры и липолитики не могут сузить нос, они лишь маскируют асимметрию. Уменьшить хрящевую или костную ткань можно только ринопластикой. Введение препаратов без регистрационного удостоверения всегда связано с риском осложнений.

«Barbie и ее внешность — нереалистично. Такие процедуры не повлияют на внешний вид большинства людей», — резюмирует Зданевич.

Ранее врач объяснила, на какую косметику не стоит тратить деньги.

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