В России назвали причины замедления рынка найма в IT

Эксперт Родионов: в IT на одну вакансию уже претендуют 22 соискателя

Ситуация на рынке IT-найма действительно ухудшается, рассказал «Газете.Ru» Иван Родионов, управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group. Количество резюме растет, а рост зарплат замедляется.

По данным SuperJob за I полугодие 2026 года, на одну вакансию в IT претендуют в среднем 22 соискателя. Рост зарплат составил 3,9%, тогда как годовая инфляция по итогам июня — 6,02%. Реальное благосостояние IT-специалистов снижается. Данные Head Hunter подтверждают тенденцию: на одну вакансию приходится 21–23 резюме, рост зарплат — 3% год к году.

Эксперт выделяет несколько причин.

Технологическая. ИИ уже пишет код, тестирует ПО, анализирует данные, генерирует контент. Производительность труда растет — компаниям требуется меньше специалистов. Всего несколько лет назад Россия уступала развитым экономикам по производительности, сегодня ситуация меняется благодаря нацпроекту «Производительность труда».

Стабилизация IT-рынка. После ухода западных компаний в 2022 году открылось окно возможностей. Многие нанимали специалистов, чтобы занять свободные ниши. Сейчас спрос стабилизировался, массовый найм больше не требуется.

Экономическая ситуация. Налоговая нагрузка выросла, кредиты дорогие, рынок насыщен. Индекс RSBI (деловая активность МСБ) в мае составил 48,4 пункта — минимум за четыре года. Предприниматели не готовы активно нанимать специалистов.

По мнению Ивана Родионова, высококвалифицированные middle и senior не останутся без работы, им нечего опасаться. Перспективы джунов неопределеннее: стажировок меньше, многие задачи новичков решает ИИ, компании экономят.

«Это не кризис, а адаптация к текущим условиям — технологическому прогрессу, стабилизации спроса и экономической ситуации», — резюмирует Родионов.

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