Психиатр объяснила, по каким признакам можно определить СДВГ

Психиатр Касперович: не каждый, кто постоянно отвлекается, страдает СДВГ

Симптомы СДВГ легко спутать с последствиями стресса, недосыпа, выгорания или информационной перегрузки, рассказала «Газете.Ru» Мария Касперович, психиатр-нарколог.

«Сегодня каждый жалуется на концентрацию. Но между фразой «мне сложно сосредоточиться» и диагнозом — огромная дистанция. Самостоятельно поставить диагноз по роликам в интернете невозможно», — пояснила Касперович.

Интерес к СДВГ вырос, но это не значит, что расстройство стало встречаться чаще.

«Мы больше говорим о психическом здоровье, люди чаще обращаются к специалистам. Создается ощущение «эпидемии». На самом деле речь о лучшей диагностике и информированности», — рассказала специалист.

Ошибка — считать любую забывчивость или прокрастинацию признаком расстройства. «Опоздать на встречу или отвлечься на уведомление может здоровый человек. Диагноз никогда не ставится по одному симптому», — подчеркнула врач.

При настоящем СДВГ нарушения проявляются системно и сопровождают человека с детства.

«Важный критерий — влияние на качество жизни. Если сложности с концентрацией есть много лет, мешают работать, учиться, строить отношения — тогда стоит обратиться к специалисту», — отметила Касперович.

Современный образ жизни тоже играет роль. Уведомления, короткие видео, привычка переключаться между десятками задач снижают способность удерживать внимание.

«Информационная перегрузка делает нас рассеянными. Но это не значит, что у миллионов людей появилось расстройство. Иногда мозгу просто не дают спокойно сосредоточиться», — пояснила врач.

Модные диагнозы часто становятся универсальным объяснением любых трудностей.

«Проще сказать: «У меня СДВГ», чем признать, что месяцами живешь без сна и в стрессе. Причины нарушений могут быть разными, и не всегда они связаны с диагнозом», — говорит Касперович.

Но и обратная ситуация опасна: люди годами считают симптомы особенностью характера и не обращаются за помощью.

«Не ставьте диагноз сами и не исключайте его полностью. Если проблемы с вниманием постоянны, мешают жизни и сохраняются долго — пройдите профессиональную диагностику», — советует специалист.

За похожими жалобами могут скрываться тревога, депрессия, переутомление или нарушения сна.

«Самая большая ошибка — искать диагноз в соцсетях. Психиатрия сложнее коротких роликов. Настоящая помощь начинается, когда человек понимает причины состояния и получает профессиональную оценку», — заключила Касперович.

Ранее невролог назвала основные симптомы СДВГ у детей.