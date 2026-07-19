Врач назвала главные симптомы теплового удара

Летом многие жалуются на слабость, головную боль и головокружение, считая это обычной реакцией на жару. Однако иногда за такими симптомами скрывается тепловой удар — опасное состояние, при котором организм перестает справляться с перегревом. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт «СМ-Клиника» Юнна Розонова.

Как отметила врач, важно понимать, что тепловой удар развивается не только под палящим солнцем. Его можно получить в душном помещении, автомобиле без кондиционера или во время интенсивной физической нагрузки в жаркую погоду.

По словам специалиста, первыми признаками обычно становятся выраженная слабость, головная боль, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и ощущение сильного перегрева.

«Температура тела может подниматься выше 39–40 градусов. По мере ухудшения состояния появляются спутанность сознания, нарушение координации, заторможенность, а в тяжелых случаях — потеря сознания и судороги. Именно появление неврологических симптомов отличает тепловой удар от обычного перегрева», — предупредила терапевт.

При первых признаках теплового удара необходимо как можно быстрее прекратить воздействие жары. Человека следует перенести в прохладное место или тень, снять лишнюю одежду, обеспечить доступ свежего воздуха и начать охлаждение организма.

«Для этого можно использовать прохладные влажные полотенца, обтирание водой или холодные компрессы на область шеи, подмышек и паховых складок. Если человек находится в сознании и может самостоятельно глотать, ему следует давать прохладную воду небольшими порциями», — рекомендовала Розонова.

При этом она обратила внимание на распространенные ошибки, которых важно избегать. Не стоит резко охлаждать человека ледяной водой или помещать его в ванну со льдом — это может вызвать спазм сосудов и ухудшить теплоотдачу. Не рекомендуется давать алкоголь, крепкий кофе или энергетические напитки, поскольку они усиливают обезвоживание. Если человек потерял сознание или находится в спутанном состоянии, нельзя пытаться напоить его — это опасно из-за риска попадания жидкости в дыхательные пути.

«Если температура тела остается высокой, человек теряет сознание, у него появляются судороги, выраженная спутанность сознания или симптомы не уменьшаются после начала охлаждения, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Тепловой удар относится к состояниям, которые требуют экстренной медицинской помощи», — отметила Розонова.

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