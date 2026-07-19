Нарколог объяснил, как помочь человеку, к которому пришла «белка»

Алкогольный делирий, или «белая горячка», — одно из самых опасных состояний, связанных с алкогольной зависимостью. В быту его часто воспринимают как «страшные галлюцинации после запоя», но с медицинской точки зрения это тяжелое нарушение работы нервной системы, угрожающее жизни. О том, как распознать это состояние и что делать до приезда врачей, «Газете.Ru» рассказал Антон Рудковский, психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас».

Алкогольный делирий чаще развивается после резкого прекращения алкоголя на фоне длительного запоя. Близкие часто ошибаются: человек вроде бы «перестал пить», но через некоторое время становится тревожным, перестает спать, начинает видеть или слышать то, чего нет.

«Опасность в том, что это не «психиатрическая странность». Это тяжелое состояние отмены, при котором мозг находится в перевозбуждении», — пояснил Рудковский. Делирий требует срочной медицинской помощи.

Тревожные сигналы: выраженная тревога, бессонница, дрожь в руках, потливость, учащенное сердцебиение, скачки давления, спутанность сознания и дезориентация. Человек может не понимать, где находится, путать время, разговаривать с несуществующими людьми, видеть насекомых или «преследователей».

«В этот момент спорить с ним бесполезно. Для него происходящее реально, и попытки доказать обратное только усиливают страх и сопротивление», — отметил врач.

Главное для близких — вызвать скорую помощь или наркологическую бригаду. Алкогольный делирий нельзя безопасно «переждать» дома: возможны судороги, нарушение дыхания и сердечного ритма. До приезда врачей нужно убрать из доступа ножи, стекло, провода и любые предметы, которыми человек может навредить себе или окружающим. Лучше оставить рядом одного спокойного взрослого, говорить короткими фразами и не создавать толпу.

«Нельзя давать алкоголь «для облегчения» — это опасный миф. Временное притупление симптомов не решает проблему и поддерживает порочный круг зависимости. Нельзя самостоятельно давать снотворные, транквилизаторы или обезболивающие: сочетание препаратов с последствиями алкоголя может быть опасным для дыхания и сердца», — объяснил врач.

Также нельзя пытаться «привести в чувство» холодным душем, физическим встряхиванием или угрозами. Человек в делирии не контролирует происходящее, грубое воздействие может спровоцировать панику или агрессию. Нельзя высмеивать галлюцинации или спорить с ними. Правильнее говорить нейтрально: «Я вижу, что тебе страшно», «мы рядом», «сейчас приедет врач».

Ранее нарколог рассказала, по каким внешним признакам можно определить алкоголика.