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Эксперт объяснила, как устроена современная индустрия киберспорта

ТАСС: в киберспорте сформировалась система профессий, как в футболе
Пресс-служба «Игр будущего»

Современный киберспорт объединяет не только профессиональных игроков, но и широкий круг специалистов — от тренеров и аналитиков до инженеров, судей, режиссеров трансляций и юристов. По своей структуре профессиональные киберспортивные организации уже сопоставимы с клубами традиционных видов спорта, сообщила ТАСС председатель Федерации компьютерного спорта Свердловской области Марина Сухановская.

По ее словам, проведение любого официального турнира требует участия десятков специалистов, чья работа остается незаметной для зрителей. В состав команды входят главный тренер, тренер по отдельной дисциплине, аналитик соперников, скаут, занимающийся поиском талантливых игроков, менеджер команды, спортивный психолог и специалист по физической подготовке. Сухановская отметила, что в ведущих киберспортивных организациях такой штаб фактически сопоставим с тем, который работает в футбольных клубах.

Она также рассказала, что помимо спортивного направления в индустрии задействованы главные судьи турниров, судьи матчей, технические администраторы, турнирные директора, специалисты по регламенту и античит-системам. Самым масштабным остается медиаблок, в котором работают режиссеры трансляций, операторы, обсерверы, комментаторы, аналитики, звукорежиссеры, дизайнеры, монтажеры и контент-менеджеры.

Кроме того, по словам Сухановской, отрасли необходимы технические директора площадок, системные администраторы, инженеры по сетям и оборудованию, специалисты по свету и звуку, менеджеры по работе со спонсорами, юристы, маркетологи и организаторы мероприятий. Отдельным направлением стало создание платформ для проведения турниров, систем управления клубами, инструментов аналитики и античит-решений.

Согласно данным Федерации компьютерного спорта России, в стране работает около 4,7 тыс. компьютерных клубов, где оборудовано порядка 84 тыс. игровых мест.

Ранее в российском киберспорте сообщили о двукратном росте выручки.

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