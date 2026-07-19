В Смоленской области взыскали миллионы с продавца поддельных игрушек

Суд в Смоленской области взыскал с предпринимателя более 2,3 млн рублей за продажу контрафактных игрушек «Инфинити Надо» через маркетплейс. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск к предпринимателю подала компания «Айпи Дебтс», представляющая интересы китайской компании Alpha Group Co — обладателя исключительных авторских прав на произведение Infinity Nado.

Как установил суд, ответчик реализовал три игровых набора по цене чуть более одной тысячи рублей каждый, тогда как официальный дистрибьютор продает аналогичные товары по цене свыше трех тысяч рублей.

Размер ущерба истец определил, исходя из стоимости оригинальной продукции и количества проданных наборов. По этим расчетам сумма составила около 7,8 млн рублей. В решении суда отмечается, что ущерб, причиненный действиями ответчика, превышает размер заявленной компенсации. В итоге иск был удовлетворен в полном объеме, а с предпринимателя взыскали более 2,3 млн рублей.

«Инфинити Надо» создана по мотивам китайского фэнтезийного мультсериала, герои которого получают силу благодаря волшебным волчкам, сражаются со злом и спасают мир. На основе этой истории был создан бренд игрушек Infinity Nado, включающий игровые наборы с волчками и пусковыми устройствами, которые пользуются популярностью у детей и взрослых.

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