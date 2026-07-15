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Культура

Создатели «Леди Баг» подали почти 100 исков в России

РИА: создатели «Леди Баг и Супер-Кот» подали в России 94 иска за 12 дней
Zone Vision

Французская компания Miraculous Corp., связанная с создателями мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», подала в России 94 иска за 12 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной подачи иска стала защита интеллектуальной собственности. С 19 по 30 июня несколько российских регионов получили документ с требованием взыскать компенсацию за нарушение авторских прав. Сумма одного иска составляет, как правило, несколько десятков тысяч рублей.

Самым крупным иском стал против ООО «Лента». Miraculous Corp. требует взыскать с компании 30 миллионов рублей.

В апреле 2026 года Miraculous Corp. оформила два товарных знака в России. Среди них были изображение Супер-Кота в черном костюме супергероя и в маске и бренд «ZAG Heroez Miraculous».

Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» дебютировал в октябре 2015 года. Его создателем является аниматор Томас Астрюк. Проект получил шесть сезонов и один полнометражный анимационный фильм.

В сентябре 2023 года мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» возглавил кинопрокат в России.

Ранее сообщалось, что французский язык стал одним из самых популярных у россиян.

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