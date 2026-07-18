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Общество

В США объявили угрозы торнадо и шторма

В Вашингтоне объявили угрозы торнадо, шторма, наводнения и загрязнения воздуха
Katie Feeney/Reuters

Для Вашингтона и прилегающих районов выпущены предупреждения о торнадо, шторме, наводнении и загрязнении воздуха. Об этом сообщила национальная служба погоды США.

По информации службы, торнадо ожидается до 21:00 по местному времени (03:00 мск воскресенья).

Предупреждение о шторме, способном вызвать торнадо и град размером с мяч для гольфа, охватывает пять округов Мэриленда, частично прилегающих к Вашингтону, а также около 20 населенных пунктов. Порывы ветра могут превышать 26 метров в секунду, а диаметр градин — 2,5 сантиметра.

Очаг шторма зафиксирован примерно в 80 километрах к северо-западу от столицы США. Синоптики предупреждают, что разрушительный ветер приведет к падению деревьев и веток, что угрожает травмами находящимся на улице, способно повредить дома и автомобили, а дороги могут быть перекрыты.

Для Вашингтона и ряда районов Мэриленда и Вирджинии также объявлена угроза наводнения: из-за чрезмерных осадков возможны разливы рек, ручьев, затопление низин и подтопления в городской черте и местах с плохим водоотводом. Кроме того, для некоторых пригородов Мэриленда действует предупреждение о загрязнении воздуха, вызванном лесными пожарами в Канаде — оно сохраняется до полуночи воскресенья.

В апреле как минимум 10 человек пострадали в результате мощнейшего торнадо в американском штате Оклахома. По данным журналистов, стихия практически сравняла с землей один из городов — Энид. В населенном пункте проживают более 47 тыс. человек.

Ранее мощный шторм обрушился на Пермский край.

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