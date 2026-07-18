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Общество

На Украине лестницу филармонии отремонтировали надгробиями

Депутат Брус: лестницу филармонии в Черновцах вымостили могильными плитами
соцсети Яна Брус

В центре Черновцов, расположенных на западе Украины, при ремонте лестницы, ведущей к филармонии, был использован гранит с надгробных плит. Об этом сообщила депутат местного совета Яна Брус на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Насколько нужно быть жадным, чтобы вместо нового гранита использовать тот, что уже был на кладбище, да еще и где?» — написала депутат.

В своем посте Брус также поделилась фотографиями, на которых видны фрагменты портретов людей на кусках гранита, установленных на лестнице. Где именно городские власти раздобыли материал, не уточняется.

По информации депутата, на выполнение этих работ из городского бюджета было выделено около $4,3 тыс.

После того как данная ситуация привлекла внимание общественности, коммунальные службы в ночное время зашлифовали проблемные участки. В городском совете пообещали выяснить источник использования такого материала для ремонта.

Лестница возле культурного объекта была возведена около двадцати лет назад, и с того времени масштабных ремонтных работ на этом участке не проводилось.

Ранее спальный район в Москве «благоустроили» землей с обломками могильных плит.

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