Спальный район в Москве «благоустроили» землей с обломками могильных плит

Жители Чертаново пожаловались на высыпанную у них во дворах землю с кладбища

В московском районе Чертаново в рамках благоустройства придомовых территорий во дворах многоквартирных домов использовали в качестве насыпного грунта землю с обломками надгробий. Фото- и видеодоказательства местные жители опубликовали в паблике «Подслушано в Чертаново» в VK.

Из сообщений и комментариев других пользователей следует, что почву с подозрительными обломками — фрагментом надгробной плиты с выгравированным на ней крестом и углублением под фотопортрет, каменным брусом для отгораживания могил и искореженным куском металла, напоминающим крест, — завезли во дворы и высыпали на газоны и вокруг детской площадки.

Суля по видео, снятому проживающей в этом дворе женщиной, многих возмутила такая халатность. С помощью тегов в комментариях жители Чертаново пометили ведомства, внимание которых хотят привлечь к этой ситуации — Следком, Департамент природопользования, префектуру ЮАО, прокуратуру Москву и Генпрокуратуру РФ.

Выложившая видео с фрагментом надгробного камня женщина заявила, что надо также жаловаться в Роспотребнадзор, поскольку «земля с кладбища — это прямая угроза жизни и здоровью».

