Внебрачного сына Жириновского выгоняют из коттеджа политика

Внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна выселяют из коттеджа отца в подмосковной деревне Дарьино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, исполнить решение суда должны приставы, которые могут прийти в любой момент.

Инициатором этого процесса стал Давид Гарсия, который является старшим сыном Жириновского и ранее был Игорем Лебедевым. После кончины отца он уехал за границу, изменил свои имя и фамилию, а также подал иск о выселении Эйдельштейна.

Сам Эйдельштейн утверждает, что отец завещал ему дом, но оформить наследство не удается из-за отказов судов признавать его сыном Жириновского. Тем не менее проведенная ДНК-экспертиза подтвердила вероятность отцовства на уровне 99,9%.

В настоящее время Олег Эйдельштейн ожидает рассмотрения своего дела в Конституционном суде России и планирует представить ранее не опубликованные фотографии из личного архива отца как доказательство своего родства.

Ранее Мосгорсуд отказал уроженке Украины Коваленко в праве на наследство командира «Вагнера» Уткина.