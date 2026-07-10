Мосгорсуд не признал украинку Коваленко дочерью командира «Вагнера» Уткина

Суд в Москве отклонил иск уроженки Украины Анны Коваленко, которая просила признать ее внебрачной дочерью погибшего в 2023 году командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, и предоставить ей права на его наследство. Об этом пишет РИА Новости.

Коваленко утверждала, что родилась в начале 1990-х годов, когда Уткин и ее мать фактически были в браке на Украине, и что он признавал ее своей дочерью. По ее словам, в конце 1994 года Уткин, будучи военнослужащим, уехал в Россию для участия в конфликте, в то время как она осталась с матерью и бабушкой. Она также отметила, что знакома с другими детьми Уткина от двух официальных браков и считает их своими родственниками.

После смерти Уткина в 2023 году Коваленко подала иск в суд для установления его отцовства и получения наследства. В качестве доказательств она представила фотографии, письма, свидетельские показания и нотариально заверенное заявление матери Уткина о том, что ее сын проживал с матерью Коваленко, признавал ее дочерью и заботился о ней.

Тем не менее, суд пришел к выводу, что истец не предоставил достаточных доказательств того, что Уткин занимался воспитанием Коваленко или оказывал ей финансовую поддержку. Суд также отметил, что до смерти Уткина Коваленко не поднимала вопрос об установлении отцовства, а сам Уткин не предпринимал никаких шагов для официального признания дочери.

В процессе рассматривался вопрос о проведении судебной молекулярно-генетической экспертизы для установления родства, однако представитель Коваленко отказался от этой процедуры, заявив, что вопрос биологического родства не является предметом доказывания.

Уткин и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погибли 23 августа 2023 года в результате крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области.

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