Хабаровский студент обокрал бабушку, приехавшую к нему в гости

В Хабаровске полицейские задержали 20-летнего студента, подозреваемого в краже денег у собственной бабушки. Об этом сообщает УМВД региона.

63-летняя женщина прилетела в Хабаровск к 20-летнему внуку, который учится в местном вузе. Пенсионерка несколько раз давала молодому человеку свои банковские карты для оплаты продуктов и других текущих расходов.

Родственник запомнил пин-коды и пароли от мобильных сервисов. Пока бабушка спала, парень перевел все ее накопления на свой счет, удалил уведомления, а потерпевшей сказал, что не знает, куда могли пропасть сбережения. Деньги молодой человек потратил на развлечения и обновки. Потерпевшая обратилась в полицию. Во время допроса юноша признался в содеянном. Ущерб пришлось возмещать его родителям, возбуждено уголовное дело.

До этого в Амурской области школьник украл миллион у семьи друга и потратил на развлечения. Подросток подсмотрел ПИН-код от карты, когда ходил с приятелем и его отцом в магазин. В один из дней юноша вытащил карту из чехла телефона, снял 200 тысяч рублей и вернул на место. Деньги потратил, в том числе купил другу электросамокат.

Ранее мошенники заставили пензенского подростка украсть 12 млн рублей у отца.