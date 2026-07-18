В Германии заявили о высокой угрозе терактов в стране

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о высоком уровне угрозы атак на немецкую инфраструктуру, а также на отдельных лиц и учреждения. Об этом пишет Die Welt.

»... в Германии в любой момент нельзя исключать риск терактов», — отметил министр, подчеркнув, что об этом свидетельствуют данные разведки.

По словам Добриндта, правоохранителям уже удалось предотвратить теракт, подготовленный так называемыми «одноразовыми агентами» с использованием взрывчатки.

Для противодействия угрозам власти Германии планируют модернизировать законодательство, наделив органы контрразведки оперативными возможностями спецслужб.

В конце прошлого года немецкие СМИ писали, что Федеральная разведывательная служба Германии (БНД, служба внешней разведки) получит расширенные полномочия, в том числе для выполнения оперативных задач. По информации журналистов, работа над законом ведется уже несколько лет. В случае его принятия сотрудникам ведомства будет разрешено проводить диверсионные действия, в то числе по ослаблению наступательных возможностей противника и кибероперации по выводу из строя систем вооружения противника. В законопроекте это называется «оперативными мерами реагирования».

Ранее в СВР назвали методы работы зарубежных разведок.