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Общество

Россиянин украл у знакомой собаку и бросил страйкбольную гранату в полицейских

В Архангельской области мужчина бросил в полицейских страйкбольную гранату

В Архангельской области полицейские задержали ранее неоднократно судимого жителя Северодвинска, который бросил им под ноги страйкбольную гранату. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в коммунальной квартире, куда полицейские прибыли по заявлению женщины. Она сообщила о краже собаки и денег, в которой подозревала своего приятеля.

Мужчина признался в содеянном, но когда понял, что полицейские намерены его задержать, достал страйкбольную гранату и бросил ее под ноги стражам порядка прямо в коридоре. Воспользовавшись моментом, злоумышленник попытался скрыться, но сбежать ему не удалось. В результате инцидента никто не пострадал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти, ему может грозит до пяти лет колонии.

Ранее женщина вонзила нож в шею полицейского в Нижнем Новгороде.

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