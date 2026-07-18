Россиянин украл у знакомой собаку и бросил страйкбольную гранату в полицейских

В Архангельской области полицейские задержали ранее неоднократно судимого жителя Северодвинска, который бросил им под ноги страйкбольную гранату. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в коммунальной квартире, куда полицейские прибыли по заявлению женщины. Она сообщила о краже собаки и денег, в которой подозревала своего приятеля.

Мужчина признался в содеянном, но когда понял, что полицейские намерены его задержать, достал страйкбольную гранату и бросил ее под ноги стражам порядка прямо в коридоре. Воспользовавшись моментом, злоумышленник попытался скрыться, но сбежать ему не удалось. В результате инцидента никто не пострадал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти, ему может грозит до пяти лет колонии.

Ранее женщина вонзила нож в шею полицейского в Нижнем Новгороде.