ВСУ оставили без света десятки тысяч жителей Курской области

Хинштейн: 46 тысяч жителей Курской области остались без света из-за атаки ВСУ

Десятки тысяч жителей остались без света после удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объекту энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что атаке подверглось сооружение в Курчатовском районе.

«В результате удара нарушено электроснабжение. В зону отключения попадают Хомутовский, Конышевский, Льговский, Курчатовский и Рыльский районы — это более 46 тыс. потребителей», — отмечается в заявлении.

По словам губернатора, сотрудники аварийных служб приступят к ремонтно-восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка в регионе.

18 июля пресс-служба ГУП «Крымэнерго» сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью ударили по энергетическим объектам в восточной части Крыма. На этом фоне в республике частично ограничили электроснабжение. Подача в сильно пострадавшие населенные пункты западных, северных и восточных энергорайонов осуществляется в зависимости от текущих возможностей электрических сетей, говорилось в заявлении.

Ранее в двух российских областях частично пропал свет после атаки ВСУ.