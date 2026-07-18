Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Общество

ВСУ оставили без света десятки тысяч жителей Курской области

Хинштейн: 46 тысяч жителей Курской области остались без света из-за атаки ВСУ
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Десятки тысяч жителей остались без света после удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объекту энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что атаке подверглось сооружение в Курчатовском районе.

«В результате удара нарушено электроснабжение. В зону отключения попадают Хомутовский, Конышевский, Льговский, Курчатовский и Рыльский районы — это более 46 тыс. потребителей», — отмечается в заявлении.

По словам губернатора, сотрудники аварийных служб приступят к ремонтно-восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка в регионе.

18 июля пресс-служба ГУП «Крымэнерго» сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью ударили по энергетическим объектам в восточной части Крыма. На этом фоне в республике частично ограничили электроснабжение. Подача в сильно пострадавшие населенные пункты западных, северных и восточных энергорайонов осуществляется в зависимости от текущих возможностей электрических сетей, говорилось в заявлении.

Ранее в двух российских областях частично пропал свет после атаки ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Любить vs терпеть. Нужно ли ходить на работу как на праздник и чем опасно такое желание?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!